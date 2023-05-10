بالصور.. حريق يطال محاصيل زراعية في صلاح الدين

تنشر السومرية نيوز، صوراً لحريق اندلع في محاصيل زراعية بمحافظة صلاح الدين.

ونشب الحريق بحسب مصدر أمني قال لـ السومرية نيوز، "في محاصيل القمح في قرية الزنجيلية شرق صلاح الدين".

وأضاف "تمت السيطرة عليه بجهود الدفاع المدني قاطع الطوز وبجهود القوات الأمنية الماسكة".