حادثة في جامعة البصرة.. طالبة تتعرض للطعن بالسكين وهذه حالتها الصحية

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "طالبة في جامعة البصرة (مجمع كليات باب الزبير) تعرضت للطعن بالسكين في منطقة الظهر، من قبل شخص مجهول داخل الجامعة".وأشار الى ان "الطالبة حاليا في المستشفى وتحت المراقبة الطبية".