مشروبات كحولية وسكائر.. إحباط محاولة إدخال "ممنوعات" إلى العراق

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد التحرّي وجمع المعلومات والبحث في ساحات الأرصفة الخاصَّة بانتظار السيَّارات في ميناء أم قصر، تمَّ ضبط (4) حاوياتٍ حديديَّةٍ بحجم (40) قدماً، وإحباط محاولة تهريبها إلى داخل الأراضي العراقيَّة، مُبيّنةً أنَّها تحتوي على موادَّ غير مُصرَّحٍ بدخولها".وأضافت الدائرة، أنَّ "(3) حاوياتٍ كانت مُحمَّلةً بمشروباتٍ كحوليَّةٍ ممنوع إدخالها وغير مُصرَّحٍ بها بـ"منفيست" الباخرة، فيما كانت الحاوية الرابعة مُحمَّلةً بسكائر أجنبيَّـةٍ يُرادُ إخراجها من الميناء دون ترويج معاملةٍ گمرگيَّةٍ بها، فضلاً عن عدم وجود إجازة الاستيراد أو أيَة أوليَّاتٍ خاصَّةٍ بالبضاعة".وتابعت، أنَّه "بعد ساعاتٍ من العمل والبحث والتحرِّي المُتواصل وجمع المعلومات في الميناء، تمَّ التوصُّل إلى الحاويات وضبطها قبل التصرُّف بها، والتحفُّظ عليها في ساحة الخروج الأخيرة من الميناء، إذ تمَّ تسييلها بالسيل الگمرگيّ وإفهامهم بعدم التصرُّف بها، إلا بموجب كتابٍ رسميٍّ صادرٍ عن هيئة النزاهة".ولفتت إلى أنَّ "فريق العمل واجه العراقيل من مُوظَّفي الشركة المعنيَّة في الميناء الذين حاولوا مُتعمّدين إيهام الفريق وتزويده بمعلوماتٍ مغلوطةٍ عن حاوياتٍ أخرى؛ للتشويش على عمله، مُشدِّدةً أنه سيتمُّ إعلام القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة بحقّ مُوظَّفي الجهات التي تعمَّدت إيهام فريق العمل؛ سعياً منها لإفشال مهمَّته وعدم تكلُّلها بالنجاح".