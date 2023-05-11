القضاء يصدر توضيحا بشأن "جريمة قتل" في ميسان

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، ان "قاضي التحقيق في العمارة أصدر قرار بالتفتيش فقط عقب مطالعة قدمت له تتضمن معلومات خاصة بوجود مخدرات في دار المجنى عليه".وأضاف، انه "وبعد تنفيذ مذكرة التفتيش من قبل مفرزة الامن الوطني اصيب المجني عليه بأطلاقة رصاص بالخطأ من قبل أحد منتسبي المفرزة ادت الى وفاته، لذا أصدر قاضي التحقيق المختص قرار بتوقيف عناصر المفرزة المنفذة لمذكرة التفتيش ومن ضمنهم المنتسب مرتكب الجريمة والذي اعترف بارتكابها بصورة غير عمدية".