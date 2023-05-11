وقال المياحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن اللجنة "استضافت اليوم مدير مصافي الوسط عائد جابر عمران، للنظر بشبهات فساد وملفات كبيرة تشوب مصفى كربلاء ومصفى النجف الاستثماري ومصفى الدورة وكذلك محافظة المثنى"، لافتاً إلى أن إجابة المدير لم تكن مرضية".وأضاف، "سنتم ما بدأنا به في الأسبوع المقبل لإكمال جميع الوثائق التي تدين مدير مصافي الوسط واحالتها الى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق بها".وأتم المياحي، "بعد إتمام الوثائق في الأسبوع المقبل سيكون لنا مؤتمراً صحفياً لتوضيح الحقائق وكشف الملفات وكيفية ارتكاب الفساد".