المالية: عدم جواز حجز اكثر من ٥٠% من الحقوق التقاعدية للموظف (وثيقة)

أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحا من الدائرة القانونية في وزارة المالية الذي يشير فيه الى عدم جواز حجز اكثر من ٥٠% من الحقوق التقاعدية للموظف لاغراض القروض.





الوثيقة ادناه: وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها انه "لا يجوز حجز اكثر من ٥٠% من الحقوق التقاعدية للموظف لأغراض القروض والذي يعني امكانية ترويج المعاملة التقاعدية للموظف بأعتبار ان مبلغ القرض كان يسدد من راتبه اثناء خدمته بالإمكان استقطاعه من راتبه التقاعدي ".الوثيقة ادناه: