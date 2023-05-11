النزاهة البرلمانية تباشر بفتح ملفات تخص وزير الصناعة السابق منهل الخباز

وقال رئيس اللجنة زياد الجنابي في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة النزاهة البرلمانية باشرت اليوم بفتح ملفات تخص وزير الصناعة السابق يتضمن عقود بمليارات الدنانير".وأضاف الجنابي أن "الملفات تشمل عقود استثمار ومشاريع".وسبق أن طالب اقتصاديون، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، بإلغاء جميع العقود المخالفة للقانون التي تم إبرامها في زمن الوزير السابق "منهل الخباز".