تسجيل خمس إصابات بـ "الحمى النزفية" في صلاح الدين

وقال اسماعيل في حديث لـ السومرية نيوز، أن "قطاع الرعاية الصحية ومستشفى بلد اكتشف إصابة ثلاثة مواطنين من أهالي المدينة بالإضافة للأطباء الملامسين للمرضى وعددهم اثنان".واضاف أن "دائرة الصحة هيئة غرفة الحجر الصحي للمرضى ".وأشار الى انه "من خلال إجراء التحاليل المختبرية وملاحظة أعراضهم تم تشخيص الإصابات، وتم الحجر عليهم داخل ردهة العزل الخاصة بكورونا ".واوضح إسماعيل انه "تم حجر المنطقة المجاورة لهم وإغلاق أحد المطاعم القريبة من المكان، مكا تم تعقيم وتعفير المنطقة من قبل الكوادر الصحية الخاصة واتخذت سلسلة إجراءات بعدم دخول المواشي والاغنام للمدينة".