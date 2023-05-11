حرائق الحنطة مستمرة.. الدفاع المدني تنقذ عشرات الدوانم في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني انقذت 130 دونم من محصول الحنطة بعد اندلاع حادث حريق في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين ".وأضافت ان "الحريق كان بسبب تماس كهربائي في محوله كهربائية قريبة من حقول الحنطة".يذكر ان الفترة الأخيرة شهدت العديد من حوادث الحريق في حقول الحنطة بعدة محافظات بالتزامن مع موسم الحصاد .