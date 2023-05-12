التربية تعلن إحصائيات عن التعليم الابتدائي: 6.5 ملايين تلميذ ونسبة النجاح ‎%‎86

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "لدينا أكثر من 6 ملايين ونصف تلميذ في هذه المرحلة التعليمية، بمعدل التحاق يبلغ 92.5 % للفئة العمرية 11-6 عاماً، بعدد مدارس يُقارب الـ 17 ألف مدرسة في أكثر من 14 ألف بناية مدرسية بعجز أكثر من 4 ألف بناية وبنسبة نجاح بلغت %86 ونسبة رسوب 10.9% ونسبة تسرب 3.1%".وأضاف أن "وزارة التربية تركز على التقليل من حدة التحدي في هذه المرحلة بإضافة مباني جديدة وكوادر تعليمية بمستوى كفاءة أعلى ومناهج اكثر مواكبة وبيئة تعليمية قادرة على بناء المرحلة التعليمية الأولى للإنسان. العراق القادم يبدأ من هنا".