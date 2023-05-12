مصرع وإصابة أربعة أشقاء غرقاً بنهر دجلة في صلاح الدين (صور)

وقال مدير الشرطة النهرية في المحافظة العميد زياد العجيلي في حديث لـ السومرية أنه "بعد ورود خبر عن غرق اربعة شباب صباح اليوم الجمعة قام فريق الغواصين الخاص بمديرية شرطة المحافظة على الفور من الغطس في نهر دجلة للبحث عن الغارقين"، مبينا انه "تم إنقاذ ثلاثة منهم وفقدان حياة الرابع الذي انتشل الفريق جثته".وأضاف، أن "الشرطة النهرية حذرت مراراً وتكراراً من السباحة في الأماكن العميقة بعد تكرار حالات الغرق في المحافظة".