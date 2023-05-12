وفاة واحدة وخمس اصابات موكدة بالحمى النزفية في النجف

وقالت الدائرة في تصريح لـ السومرية نيوز، انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة وخمس إصابات بالحمى النزفية في مناطق متفرقة من المحافظة".وأضافت ان "الحالات تتوزع في المشخاب والنواحي الريفية الأخرى من المحافظة".ويوم امس أعلن قائممقام قضاء بلد حيدر إسماعيل، عن "تسجيل خمس إصابات جديدة بالحمى النزفية لثلاث مواطنين يعملون في حضائر لتربية الأبقار وطبيبين من الملامسين".