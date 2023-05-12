بالصور.. وصول وجبة الاجلاء الثانية من السودان الى مطار بغداد

ووجّهت الحكومية العراقية سابقا، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.وتواجه عمليات الإجلاء في السودان بضع صعوبات أبرزها الأوضاع الميدانية الصعبة في ظل هدنة هشة وتواجد رعايا الجاليات في مناطق متفرقة من البلاد.ادناه الصور: