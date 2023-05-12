تظاهرات للمسيحيين وسط بغداد دعما لساكو بعد الاتهامات (صور)

تظاهر العشرات من أبناء المكون المسيحي، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير تأييدا للكاردينال لويس ساكو بعد الاتهامات من قبل بعض الأطراف.





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وقال مراسل السومرية نيوز، ان "العشرات من أبناء المكون المسيحي تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد لدعم الكاردينال لويس ساكو بعد الاتهامات التي طالته من قبل بعض الأطراف".الصور ادناه: