شهدت محافظة ذي قار، الجمعة، ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في احد المستشفيات.

وقال مصدر بصحة ذي قار في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لاول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة".