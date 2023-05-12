خمس إصابات بحادث سير في البصرة

أعلن مدير ناحية السيبة في محافظة البصرة، الجمعة، عن إصابة خمسة أشخاص بحادث سير في المحافظة.



وقال أحمد الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث اصطدام ثلاث سيارات على طريق بصرة فاو وبالقرب من ناحية السيبة يخلف خمس إصابات بينها حالة حرجة".

وأضاف أنه "تم نقلهم الى مستشفى البصرة التعليمي على بعد 50 كم عن الناحية".