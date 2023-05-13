الأولى من نوعها خلال 2023.. موجات غبار متفرقة تتجه لهذه المناطق اليوم



السومرية نيوز – محليات



توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، توجه موجات غبار أخفّ من الشدة المتوقعة نحو مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد والفرات الاوسط ومن ثم جنوب غرب البلاد نهار اليوم.

وقال عطية، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "موجات غبار متفرقة تشكلت على الانبار ونينوى متوسطة الكثافة وسريعة، ولم تكن بالشدة التي كانت متوقعة".



وتابع المتنبئ الجوي: "ستتجه (موجات الغبار) نحو مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد والفرات الاوسط ومن ثم جنوب غرب البلاد نهار اليوم".