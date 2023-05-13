الخارجية للسومرية: ما تبقى من العراقيين بالسودان لا يمثل حالة تستحق المتابعة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في حديث لـ السومرية، إن "العراق أكمل جميع رحلاته الى السودان، وجميع الذين طلبوا الاجلاء من إلى بغداد، تم اجلائهم بسلامة".وأضاف الصحاف، أن "إجمالي الجالية العراقية في السودان يقارب الـ 300 شخص"، مبينا أن "وزارة الخارجية عملت على اجلائهم وما تبقى ليس بالرقم الذي يمثل حالة تستحق المتابعة".وأشار الى أن "من بين الحالات التي تم اجلائها، هو رجل عراقي متوفي"، مبينا أن وزارته "قدمت لعائلة المتوفي الدعم الكامل".وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الجمعة، إجلاء 141 شخصاً من السودان معظمهم عراقيون.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف، في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الطائرة المخصصة لاجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان تتوجه الآن إلى بغداد وعلى متنها (141) مواطناً بينهم (15) مواطناً سورياً وسودانيّ الجنسية".