تعرف على طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد لهذا اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائماً جزئياً ومغبراً وفرصة لحدوث عواصف ترابية في عدة أماكن يتحسن مساء، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عما سجل يوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع غبار في بعض الأماكن وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة يتحسن مساء، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عما سجل يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مغبراً وفرصة لحدوث عواصف ترابية في عدة أماكن خاصة الغربية منها ويتحسن مساء، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس وتنخفض قليلاً في أقسامها الغربية عما سجل يوم أمس"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وديالى والأنبار 37، ودهوك 28، والسليمانية 29، والموصل 31، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل وواسط 38، والبصرة 43".وأضافت أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشارت إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً وأحياناً يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً وأحياناً يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل في المنطقة الوسطى الطقس فيها سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس فيها يكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".