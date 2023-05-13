يخص الدولار.. الداخلية تصدر توجيهاً "هاماً" لأصحاب المحال (فيديو)

وقال مدير قسم الجريمة المنظمة، العقيد جمال الدين عبد الرزاق، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية، بمتابعة الاسعار في الأسواق المحلية ومعارض بيع السيارات، تقرر منع التعامل من البيع والشراء بالدولار الأمريكي والالتزام بالعملة المحلية، حصراً بمدينة سامراء في محافظة صلاح الدين".وأضاف، أن "مفارزه أجرت جولة تضمنت أخذ التعهدات من التجار وأصحاب المعارض بعدم التعامل بالدولار وذلك لرفع مستوى الدينار مقابل الدولار وتفويت الفرصة على تجار الأزمات".وتوعد مدير قسم الجريمة بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واكمال الاوراق التحقيقية لعرضها على القضاء ".الى ذلك، اجرت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، في العاصمة بغداد، بحملة مشابهة وأخذ تعهدات من أصحاب المحال والشركات التجارية بعدم التعامل في الدولار ودعم الدينار العراقي.بدورهم، أثنى أصحاب المحلات التجارية والمعارض على هذه الخطوة؛ كونها ستسهم في استقرار سعر الدولار بالأسواق المحلية.