مصرع واصابة 25 شخصاً بحادث سير "مفجع" غربي العراق.. السومرية تكشف التفاصيل (صور)

وقال مراسل السومرية، إن "حادث سير مروع وقع على الطريق الرابط بين الانبار – صلاح الدين، ذهب ضحيته 6 اشخاص و11 مصابا معظمهم منتسبين من القوات الامنية كحصيلة أولية".واضاف ان "مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى الفلوجة العام لتلقي العلاجات اللازمة في اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".*حصيلة رسميةوقال مدير اعلام مستشفى الفلوجة العام احمد مخلف في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المستشفى استقبلت 19 مصاباً بجروح خطيرة ومتوسطة وخفيفة و6 اشخاص لقوا مصرعهم أثر حادث السير المروع بين محافظتي الانبار وصلاح الدين".وأضاف، ان "حادث السير كان بين باص وعجلة"، لافتا الى ان "مستشفى المدينة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الصحية لإنقاذ أكبر عدد من المصابين بالحادث".وتشهد صلاح الدين واغلب المحافظات حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطريق.