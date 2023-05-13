صرف بموجبها (١٧) ملياراً.. ضبط (١٤٦٣) معاملة وهمية في كهرباء ديالى

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن مكتب تحقيق الهيئة في ديالى هرع إلى تأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصي فور تلقيه معلومات حول مزاعم صرف مبلغ مقداره أكثر من (١٧) مليار دينار، بموجب مئات المعاملات الوهميَّة المزورة.وتابعت الدائرة، أن الفريق انتقل إلى مقر فرع توزيع كهرباء ديالى، وتمكن من ضبط (١٤٦٣) معاملة صرف وهميَّة تمت تمشيتها في العام ٢٠٢١، لافتة إلى أن المبالغ المصروفة بموجب تلك المعاملات تربو على (١٧،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينار.وأوضحت، ان المعاملات المضبوطة خاصة بمشتريات ومشاريع وهميَّة، إضافة إلى أعمال صب وحفر وصيانة، مبينة أن تلك المشتريات والمشاريع والأعمال المزعوم تنفيذها تبيَّن أن جميعها وهمي، إذ "نُفِّذَتْ على الورق فقط"، مشيرة إلى أن أغلب تلك المعاملات التي تم صرف مبالغها خالية من الأوامر الإداريَّة الخاصة بالتنفيذ.ونوهت إلى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في ديالى؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد جهة التقصير".