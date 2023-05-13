تسجيل هزة أرضية شرقي العراق

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية جنوب غرب مدينة خانقين من محافظة ديالى".



وأضافت، ان "قوة الهزة الأرضية قد بلغت 4.9 درجة"، موضحة انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين".