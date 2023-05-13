البصرة.. إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر

أعلنت قيادة شرطة البصرة، عن إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان إن "مفارز قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة محافظة البصرة من إنقاذ شاب حاول الانتحار من اعلى جسر الشهيد محمد باقر الصدر".

وأضاف البيان أنه "تم مشاهدته من قبل المفارز المتواجدة على الجسر ليتم التوجه له وإنقاذه".