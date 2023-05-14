ضبط 67 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط 67 شاحنة مخالفة تحمل (عازل رطوبة ومبردات وحديد مصنع واعلاف ولاصق سيراميك وادوية طبية وحبيبات بلاستك وسماد يوريا و كاشي سيراميك و رافعة شوكية وفارشة اسفلت ومعمل ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".