العراق على موعد جديد مع الأمطار وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً ويتحول تدريجياً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في عموم البلاد".وأشار البيان إلى، أن "طقس يوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم جزئي واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة في الأقسام الغربية منها تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في عموم البلاد".