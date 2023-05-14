بالوثيقة.. التربية تُقرر إنهاء تكليف 4 مدراء عامين

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر إنهاء تكليف فخري نايف مخيلف من مهامه مديراً عاماً للمديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي وإعادته إلى وظيفته السابقة، بالإضافة الى إنهاء تكليف عدنان صبر محمد من مهماته مديراً عاماً لتربية بغداد / الكرخ الأولى وإعادته إلى وظيفته السابقة".واضافت أنه "تم إنهاء تكليف محمد لفتة عبد علي من مهماته مديراً عاماً للمديرية العامة للتربية ذي قار وإعادته إلى وظيفته السابقة".أدناه نص الوثيقة: