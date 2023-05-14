القضاء العراقي يؤكد استمراره بالتعاون والانفتاح مع جميع دول العالم

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الموافق 14 /5 /2023 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان وتم خلال الجلسة:- ناقش المجلس مخرجات زيارة الوفد القضائي الى الجمهورية الاسلامية الايرانية وتوقيع مذكرة التعاون القضائي بين البلدين واكد المجلس استمرار التعاون والانفتاح مع جميع دول العالم بنفس النهج.- استضاف المجلس السيدة مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية وتم مناقشة بناء دور القضاء لكافة المحاكم واكد المجلس ان يكون التصميم موحد والتنفيذ من قبل شركات رصينة وبما ينسجم مع رؤية مجلس القضاء الاعلى الهادفة الى انشاء صروح قضائية تليق بمكانة القضاء وهيبته.- اقر المجلس ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.- استضاف المجلس فرح جبار هاشم التدريسية في جامعة بغداد/ كلية العلوم للاطلاع على اخر مراحل مشروع تطوير المسار المعرفي للقضاة في مجال الأدلة العلمية الحديثة المعتمدة في حل غموض الجرائم.