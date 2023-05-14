ثاني جريمة قتل بالسكين خلال ساعات.. خلافات عائلية تدفع لطعن شرطي بالبصرة

وقال مراسل السومرية، ان "قضاء الزبير غرب محافظة البصرة شهد جريمة قتل لشرطي طعنا بالسكين على يد أحد اقاربه بعد خلافات عائلية"، مشيرا الى ان "الضربة كانت قريبة من القلب ما أدت الى وفاته في الحال".واضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته بالجريمة".وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في العراق خلال ساعات، بعدما أقدم شخص على قتل شقيقه الاكبر طعناً بالسكين إثر خلافات عائلية في محافظة صلاح الدين.ولا تتوقف أجهزة الأمنية عن نشر أخبار تؤكد مقتل زوجة على يد زوجها أو العكس، أو امرأة على يد شقيقها، وابنة على يد أبيها، وارتكاب جرائم مروعة أخرى. وقد ارتفع عدد هذه الجرائم في الأعوام القليلة الماضية.ويتصاعد العنف المنزلي في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثار قلق حقيقي في المجتمع العراقي. وبينما يؤكّد مختصّون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات.