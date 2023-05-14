التربية تُعلن عدد دروس الإكمال للصفوف غير المنتهية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "دروس الإكمال بالنسبة للصفوف الابتدائية هي كالآتي:-- الصفوف الأربعة الأولية يكون التلميذ فيها مكملاً إذا رسب بمادة أو مادتين- الصف الخامس الابتدائي يكون التلميذ مكملاً إذا رسب بمادة أو مادتين بعد إضافة درجات القرار ال (5)".وأضاف، "تكون دروس الإكمال للصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية كما موضح في أدناه:-- (الأول والثاني متوسط والرابع والخامس الإعدادي بفروعه كافة) إذا رسب الطالب بدرس واحد أو إثنين أو ثلاثة دروس بعد إضافة درجات القرار الـ(5)".