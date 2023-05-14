الإطاحة بمدير عام سابق في وزارة الصناعة على الأراضي اللبنانية

وذكر بيان لدائرة الاسترداد في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "السلطات اللبنانية ألقت القبض على المدان الهارب المدير العام للمعهد المُتخصّص للصناعات الهندسيَّة في وزارة الصناعة والمعادن سابقاً، وفقاً لأوامر القبض الدوليَّـة وملف الاسترداد الخاصّ بالمدان الذي نظَّمته دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة، مشيرةً إلى أنَّه تمَّ تنظيم ملف الاسترداد وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى – شعبة الاسترداد في رئاسة الادعاء العام؛ لغرض إرساله إلى السلطات المُختصَّة في لبنان بالطرق الدبلوماسيَّة".وأضافت الدائرة، أنَّه "سبق أن صدر حكمٌ غيابيٌّ بحقِّ المدان الهارب، من قبل محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لاشتراكه مع مُدانين آخرين بارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة عمداً من خلال المخالفات الحاصلة في عقود تجهيز محافظة كربلاء بآلياتٍ عن طريق المعهد المُتخصِّص".وأوضحت، أنَّ "المخالفات تمثلت بعدم الالتزام بالنظام الداخليِّ عند إبرام عقود التجهيز، وعدم مصادقة الجهات العليا في وزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن توقيع العقد دون الإعلان عن المُناقصة، والإعفاء الگمرگي لتلك الآليات التي تمَّ تجهيزها من قبل إحدى الشركات الأهليَّـة".وأشادت الدائرة "بجهود السلطات المُختصَّة في الجمهوريَّـة اللبنانيَّة التي أبدت تعاونها مع السلطات العراقيَّة في إلقاء القبض على المُدان الهارب".