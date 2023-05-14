ميسان.. انتشال جثة شاب من نهر دجلة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة ميسان، مساء يوم السبت من انتشال جثة شاب كان يمارس السباحة في مياه نهر دجلة ضمن مدينة العمارة".واضافت، انه "بعد ورود معلومات عن وجود حادث غرق سارعت مفارز قسم الشرطة النهرية وحدة الغواصين الى مكان الحادث لإنتشال جثة الشاب بعد مرور ساعات على غرقه، فيما تمت إحالة القضية الى مركز الشرطة المختص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة ".وأوضحت القيادة، ان "الشرطة النهرية سبق وان وجهت نداءات عدة للعوائل بعدم السماح لابنائها بالسباحة في نهر دجلة، كونه يشكل خطراً عليهم خاصة الذين لايجيدون السباحة".