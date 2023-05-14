الخدمات البرلمانية: المشاريع المتلكئة في المحافظات أغلبها وزارية

ولفت الحميداوي، في حديث لـ السومرية، إلى أن "هنالك مشاريع وزارية مضى عليها أكثر من 15 عاماً وهي متلكئة، ما انعكس سلباً على الواقع الخدمي للمحافظات وأيضاً على المشاريع في القطاعات الأخرى".وشدد على ضرورة أن "يكون هناك دعماً للمحافظات، حتى يتحمل المحافظون المسؤولية الكاملة تجاه المشاريع في محافظاتهم".وبين، أن "الدعم الحاصل في الموازنة هو للوزارات على حساب المحافظات، وسجلت لجنة الخدمات ملاحظات هدفها النهوض بموازنة المحافظات"، منوهاً إلى أن لجنته "ستعقد يوم غد اجتماع مع المحافظين لتحديد بوصلة القرار في قضية دعم المحافظات على حساب الوزارات أو العكس".