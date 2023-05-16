طقس العراق من زاخو إلى الفاو.. عودة للأمطار وتذبذب بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة بعد الظهر في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفت الى أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر متفرقة خاصة في اقسامها الشرقية تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما مع فرصة تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في عموم البلاد".وأشار الى أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة متفرقة تكون رعدية احياناً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".