هزة أرضية بقوة (3) درجات تضرب محافظة واسط

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هزة الأرضية سجلت غربي مدينة الكوت مركز محافظة واسط".وتابعت، أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد اي خسائر تذكر".ودعت الهيئة، المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".