بغداد.. مكافحة حريق كبير اندلع داخل مطعم بمنطقة الجادرية

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اندلاع حريق كبير داخل مطعم بمنطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت أن فرقها تكافح الحادث.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حريقاً اندلع داخل مطعم سنارة بمنطقة الجادرية خلف فندق بابل وسط بغداد".



وأضافت، أن "فرقنا تكافح الحادث الكبير، وتحاول محاصرة النيران".





