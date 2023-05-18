التعليم العالي: الجامعة الامريكية محلية وتتبنى نظاما امريكيا

وقال العبودي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الجامعات الاهلية تحتاج الى مراجعة ملفها بصورة دقيقة وتقديم الحلول للمشاكل التي تعانيها"، موضحا ان "الجامعات الاهلية بدأت منذ عام 1988 ومشرعة بقانون قبل 2003 وعدل بقانون 25 لعام 2016 ومجلس الوزراء هو المسؤول عن تأسيس الجامعات الاهلية ومنحها الاجازات".وأضاف، ان "اعداد الجامعات الاهلية، 20 جامعة و51 كلية اهلية وينطبق عليها معطيات القانون وما يلزم من تشخيص الجهات التي من حقها تأسيس جامعة"، مبينا ان "الجامعات الحكومية تمتلك ما لا يقل عن 450 كلية 1600 قسم واسم علمي، وبهذا الجامعات الاهلية اقل من الجامعات الحكومية من حيث الكليات والاقسام".ولفت العبودي الى ان "مجلس التعليم الأهلي هو المسؤول عن عمل الجامعات ويديره وكيل وزير وهو من يحدد أجور الدراسة والأمور الأخرى وهناك مسارين لتحديد أجور الدراسة أولها على أجور الدراسة ان تغطي نفقات الجامعات من أجور تدريسيين وضرائب ووغيرها من المصاريف وثانيها الوزارة ليس لها صلاحية فرض سقف للأجور الدراسية وهناك تفاوت في الأجور بين الكليات وهذا معزو الى العرض والطلب".وبين ان "الجامعة الامريكية هي نسخة نظام تعليمي وهي جامعة محلية وتتبنى نظاما تعليميا أمريكيا، وهناك امر ديواني بانشائها وهذا من صلاحيات مجلس الوزراء".وأوضح العبودي ان "البيئة التعليمية في الجامعة الامريكية تختلف عن باقي الكليات بالطواقم التدريسية والمساحة والمكان وارتفاع الأسعار فيها".وختم ان "حفلات التخرج لا تمثل الجامعات الاهلية ولا المجتمع العراقي ولا تقام داخل الحرم الجامعي والوزارة لا تتحمل المسؤولية عنها وإذا ما حصلت داخل الحرم ستتدخل الوزارة لمنع هذه الحالات".