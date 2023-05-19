وثائق.. إنهاء تكليف عدد من المدراء في وزارة الصحة

وأظهرت الوثائق، التي وردت لـ السومرية نيوز، "إنهاء تكليف طبيب الأسنان عباس صباح محمد من مهام مدير عام دائرة التفتيش وكالة".كما بينت، "إنهاء تكليف فؤاد عبد الكاظم حمود من إدارة قسم الأمور المالية في الدائرة الإدارية والمالية والقانونية".وأشارت إلى "إنهاء تنسيب مدير حسابات مصطفى عبد الكريم جاسم من مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة واعادته إلى محل عمله السابق في الدائرة الإدارية والمالية والقانونية ويكلف بمهام إدارة قسم الأمور المالية في الدائرة الإدارية والمالية والقانونية".أدناه الوثائق: