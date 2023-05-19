السوداني يؤدي مناسك العمرة لبيت الله الحرام

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "أدى مناسك العمرة لبيت الله الحرام بمكّة المكرّمة".يذكر أن السوداني، كان قد شارك في أعمال القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.