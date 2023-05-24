الأنواء الجوية: أمطار متفرقة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وتابع، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفت البيان إلى، أن "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".