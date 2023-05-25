مقتل واصابة 11 شخصا بنزاع عشائري في النجف

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "شهود عيان أفادوا ان "نزاع عشائري في حي الفرات بالكوفة اوقع 11 شخصا بين جريح وقتيل"، موضحا ان العدد قابل للزيادة مع استمرار النزاع".وأضاف: ان "القلى والجرحى موزعين على مستشفيات النجف والكوفة بحسب اعلام صحة النجف".