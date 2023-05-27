عدي صدام أشرف على عملية اغتيال المرجع محمد الصدر.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المقطع المتداول ليس واقعي، إذ يعود لعمل تمثيلي عن اغتيال المرجع الديني (محمد محمد صادق الصدر)، والشخصية الظاهرة في المقطع هو ممثل قام بتجسيد شخصية (عدي صدام حسين) في الفيلم، أي أن المقطع ليس تصوير حقيقي لعملية الاغتيال، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مقارنة عدة صور لعدي مع الشخص الظاهر بالمقطع".وأضاف البيان، "علمًا تم دمج عدة لقطات حقيقة بالفيلم ظهر الصدر ونجليه فيها.