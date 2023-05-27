التربية تصدر توجيهاً بشأن أحد أسئلة مادة "العلوم" للسادس الابتدائي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية وجه بإلغاء نقطة رقم واحد من السؤال السادس الفرع (أ) لمادة العلوم؛ استجابةً لمناشدات أولياء أمور تلاميذ السادس الابتدائي".وبحسب البيان، وجه الجبوري، "اللجنة الدائمة للامتحانات بتعميم القرار على جميع لجان ومراكز الفحص لإجراء اللازم"، متمنياً لـ"التلاميذ الموفقية والنجاح".