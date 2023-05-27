مقتل مدني وإصابة اثنين اخرين بهجوم مسلح في ميسان



السومرية نيوز – محليات



قتل شخص وأصيب اثنين اخرين، اليوم السبت، إثر هجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مدنياً قُتل، وأصيب اثنين اخرين بهجوم مسلح في منطقة الجمعيات بمحافظة ميسان".



وتشهد محافظات جنوبي العراق نزاعات ومشاجرات بالأسلحة بين الحين والأخر، تسفر عن مقتل وإصابة المدنيين.