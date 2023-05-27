وقال عطية في تدوينة تابعته السومرية نيوز، إن "خرائط الطقس تشير إلى حالة جوية أواخر الشهر الحالي، حيث سيكون بنكهة شتوية، عندما تطل علينا المنخفضات الجوية الممطرة من الشمالي الغربي".واضاف، أن "ملخص الحالة الجوية المتوقعة نهاية الشهر كالتالي: تقدم تيارات عليا مدارية؛ يعني تقدم كميات عالية من بخار الماء من جهة البحر الأحمر نحو البلاد، لينساب بخار الماء فوق حمل حراري عالي ما يعني صعود رأسي لهذا البخار مما ينتج عنه نظام جوي ممطر ومع وجود تبريد في الطبقات العليا (قوة السحب وامتدادها الرأسي العمودي الشاهق)".وبين عطية، أن "أهم ما يميز الحالة أنها تتزامن مع دخولنا لفصل الصيف مُناخياً"، مبيناً أن "بوادر الحالة ستبدأ يوم الاثنين، والأفضلية في كميات الهطول حتى الآن ستكون من نصيب الأنبار ونينوى"، موضحاً أن "توقعات نماذج الطقس لا تطابق الواقع؛ لأنها لا تأخذ بنظر الاعتبار عوامل عديدة اهمها الحمل الحراري".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت الى هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحالة الجوية لهذا اليوم السبت، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والأنبار 40، وأربيل ودهوك 35، وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف وواسط والديوانية وميسان والناصرية والمثنى 41 ، والبصرة 42".وأضاف أن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية".وأشار البيان إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الغربية تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأوضح أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في جميع مناطق البلاد، غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت البيان إلى أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".