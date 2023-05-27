احباط عملية تهريب حاوية في كمرك ام قصر الشمالي

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز كمرك ام قصر الشمالي تمكن من احباط عملية تهريب حاوية (٤٠) قدم (ادوات احتياطية مستعملة ومخبأة بداخلها ٣ رافعات شوكية) مخالفة للضوابط والتعليمات الاستيرادية، وذلك بالتعاون مع الجهات الساندة و شرطة الكمارك".وأشار البيان، إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وحسب القوانين النافذة".