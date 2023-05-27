الصحة: هناك تهويل إعلامي لانتشار "الحمى النزفية"

وقال الحسناوي في تصريح صحفي لعدد من وسائل الاعلام من بينها السومرية: "فيما يخص مرض "الحمة النزفية" هناك تهويل من قبل الاعلام"، موضحا انه "تم تسجيل حالات بالمرض وتم التعامل معها وهناك إجراءات علاجية لمعالجة مرضى الحمى النزفية".وأضاف: "وهناك اجراءات وقائية يجب اتخاذها من قبل مربي المواشي ومحلات القصابة وربات البيوت ".وبين الحسناوي، انه "على مربي المواشي مراقبة الإجراءات الوقائية والتواصل مع الفرق البيطرية لمراقبة وعلاج المواشي ".وأشار الى ان "هناك رسالة اوجهها للجميع ان الامر اقل مما يشاع عنه ويهول في الاعلام".