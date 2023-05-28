كربلاء.. متظاهرون يغلقون بوابة محطة كهربائية ويمنعون الموظفين من الدخول (صور)

وقال مراسلنا، إن "اهالي ناحية الخيرات في قضاء الهندية أغلقوا بوابة محطة كهرباء الخيرات الغازية ومنعوا الموظفين من الدخول؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ونقل محطة التغذية المتنقلة من منطقتهم الى مكان اخر".وأضاف، أن "المتظاهرين هددوا بالاعتصام امام المحطة الكهربائية، في حال عدم تنفيذ مطالبهم".