ذي قار.. الاعدام بحق مدان قتل وأصاب أفراداً من منتسبي الشرطة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعدما اقدم على قتل منتسب يعمل في قوات الشرطة واصابة اخر اثناء واجبهم المكلفين به عند مداهمة منزله (الجاني) تنفيذا لامر القبض الصادر بحقه".وأضاف، أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".