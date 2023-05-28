الحبس الشديد بحق موظفة بمديرية التسجيل العقاري في الموصل

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجرمة التي تعمل معاونة في مديرية التسجيل العقاري في الموصل/ الزهور قامت بالتلاعب والتزوير في العقارات من خلال تغيير جنس العقار وجعله من ارض زراعية الى ارض عقارية او من خلال تزوير معاملة بيع للعقار لقاء حصولها على مبالغ مالية".وأضاف أن "الاحكام بحق المجرمة تأتي استنادا لاحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".